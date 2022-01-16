Умер актёр Иван Рудаков
Российский актёр Иван Рудаков скончался в возрасте 43 лет. Об этом сообщили его родители — режиссёры Алексей Рудаков и Елена Николаева.
- © Global Look Press/Lev Ilyin
«Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка, больше нет», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что народная артистка России, вдова актёра Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская скончалась на 79-м году жизни.
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