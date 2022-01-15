В Оренбургской области предупредили об усилении ветра до 27 м/с

В Оренбургской области ночью 16 января ожидается облачная погода, снег в большинстве районов, местами метель.

Об этом сообщает RIA56.

По прогнозу, порывы ветра могут достигать 19—24 м/с, в отдельных районах порывы до 25—27 м/с.

Температура воздуха -12...-17 °С, на востоке -5...-10 °С, на западе -18...-23 °С.

На дорогах местами возможны снежные заносы. В региональном ГУ МЧС России советует воздержаться от поездок в непогоду.

Ранее Newinform сообщало, что в Московской области спасатели объявили экстренное предупреждение о ветре с порывами 15—20 м/с.