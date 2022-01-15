В Оренбургской области предупредили об усилении ветра до 27 м/с
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
По прогнозу, порывы ветра могут достигать 19—24 м/с, в отдельных районах порывы до 25—27 м/с.
Температура воздуха -12...-17 °С, на востоке -5...-10 °С, на западе -18...-23 °С.
На дорогах местами возможны снежные заносы. В региональном ГУ МЧС России советует воздержаться от поездок в непогоду.
Ранее Newinform сообщало, что в Московской области спасатели объявили экстренное предупреждение о ветре с порывами 15—20 м/с.