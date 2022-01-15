В Москве завершили капремонт дома причта Иерусалимского патриаршего подворья

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В Москве завершили капитальный ремонт дома причта Иерусалимского патриаршего подворья.
В Москве завершили капремонт дома причта Иерусалимского патриаршего подворья
  • ©Guido Mieth
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Доходный дом, построенный в 1905 году, расположен в Филипповском переулке. Здание в стиле модерн считается ценным градоформирующим объектом.

В 1930 году у дома появилась надстройка, а к его торцу примыкает соседний дом.

Ранее газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве отреставрировали 1,7 тыс. исторических зданий с 2011 года.

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