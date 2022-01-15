Акция «Подари вторую жизнь своей ёлке» началась в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Большую часть подмосковных ёлок отправят на зооферму «Мечта» — они послужат кормом для животных. Ещё часть деревьев будет переработана на щепу.
Акция в рамках проекта «Зима в Подмосковье» проводится четвёртый год. Всего открыто 224 пункта приёма.
Принять участие можно до 15 февраля.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре до 20 января продлится акция по сбору и переработке хвойных деревьев.