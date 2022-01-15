Актриса дубляжа Кожевникова рассказала о причинах успеха «Санта-Барбары» в России

Актриса дубляжа Александра Кожевникова рассказала о причинах успеха американского сериала «Санта-Барбара» в России.

«Феномен «Санта-Барбары» в том, что он стал первым таким большим сериалом — с несколькими сюжетными линиями, с хорошим языком, так как авторы, Добсоны, любили Шекспира», — заявила в беседе с URA.RU Кожевникова, которая дублировала в сериале нескольких героинь.

По словам актрисы, ей рассказывали, что многие зрители зарисовывали фасоны нарядов, также в сериале было много музыкальных премьер известных групп.

«Пляжи, красота, при этом такие же тяжёлые проблемы», — отметила Кожевникова.

Она сообщила, что на работу над сериалом у актёров дубляжа ушло десять лет.

«Мы не представляли, что это так надолго затянется. Некоторые актёры менялись, например на дубляже героев Круза, Лайнела», — отметила Кожевникова.

Последняя серия «Санта-Барбары» вышла в США 15 января 1993-го. В России показ проходил с 1992 по 2002 год.

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