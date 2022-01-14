В Третьяковской галерее пройдут выставки Игоря Грабаря и Генриха Семирадского

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В 2022 году в Третьяковской галерее пройдёт крупная персональная выставка Игоря Грабаря. Она откроется 13 октября в Лаврушинском переулке.
В Третьяковской галерее пройдут выставки Игоря Грабаря и Генриха Семирадского
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Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

В ноябре начнёт работу экспозиция в честь архитектора Алексея Щусева. Она продлится до мая 2023 года.

В апреле — августе на Крымском Валу будет проходить выставка Генриха Семирадского, а в декабре там же начнёт работу выставочный проект «Искусство и мода. Русская нить».

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области продали 11 тыс. билетов по «Пушкинской карте» за четыре месяца.

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