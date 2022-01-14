Метеоролог Позднякова спрогнозировала снег в столичном регионе на следующей неделе

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Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что на следующей неделе в столичном регионе прогнозируется сильный снегопад.
Метеоролог Позднякова спрогнозировала снег в столичном регионе на следующей неделе
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В беседе с газетой «Известия» она сообщила, что в субботу, 15 января, в течение суток в Москве и Московской области будет лёгкий мороз — около -2...-4 °С.

«На следующей неделе большое количество снега, особенно в понедельник днём», — добавила Позднякова.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.

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