Метеоролог Позднякова спрогнозировала снег в столичном регионе на следующей неделе

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что на следующей неделе в столичном регионе прогнозируется сильный снегопад.

В беседе с газетой «Известия» она сообщила, что в субботу, 15 января, в течение суток в Москве и Московской области будет лёгкий мороз — около -2...-4 °С.

«На следующей неделе большое количество снега, особенно в понедельник днём», — добавила Позднякова.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.