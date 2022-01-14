Синоптики рассказали о погоде в Самарской области в выходные

Короткая ссылка
Синоптики Приволжского УГМС рассказали о погоде в Самарской области в выходные.
Синоптики рассказали о погоде в Самарской области в выходные
  • Legion-Media

Об этом сообщает volga.news.

Ночью в субботу, 15 января, будет облачно, возможен снег. Ветер — 7—12 м/с, местами его порывы могут достигать 15—20 м/с. Температура воздуха составит -10...-15 °C.

Днём прогнозируется облачная погода, снег, местами метель, ветер с порывами до 15—20 м/с. Столбики термометров покажут -4...-9 °C. На дорогах не исключены снежные заносы.

Ночью в воскресенье, 16 января, будет облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер 7—12 м/с. Температура воздуха — -12...-17 °C. Днём воздух прогреется до -8...-13 °C.

Ранее климатолог Андрей Киселёв, старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить