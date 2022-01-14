Синоптики рассказали о погоде в Самарской области в выходные

Синоптики Приволжского УГМС рассказали о погоде в Самарской области в выходные.

Об этом сообщает volga.news.

Ночью в субботу, 15 января, будет облачно, возможен снег. Ветер — 7—12 м/с, местами его порывы могут достигать 15—20 м/с. Температура воздуха составит -10...-15 °C.

Днём прогнозируется облачная погода, снег, местами метель, ветер с порывами до 15—20 м/с. Столбики термометров покажут -4...-9 °C. На дорогах не исключены снежные заносы.

Ночью в воскресенье, 16 января, будет облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер 7—12 м/с. Температура воздуха — -12...-17 °C. Днём воздух прогреется до -8...-13 °C.

Ранее климатолог Андрей Киселёв, старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.