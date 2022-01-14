Садальский назвал Вознесенскую фантастической актрисой
- РИА Новости
«Я её обожал, мне очень жаль. Вознесенская была одной из самых невостребованных актрис. Но при этом она была фантастической актрисой. Это такое несчастье. Она так и не сыграла роли, достойной её таланта», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, Вознесенская была очень закрытым человеком.
14 января стало известно, что народная артистка России, вдова актёра Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская скончалась на 79-м году жизни.