Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у побережья Индонезии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6 у побережья Индонезии. Об этом информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
- Gettyimages.ru
Эпицентр землетрясения находился 53 км юго-западнее от города Лабуан.
Очаг был на глубине 60 км.
Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5 на Филиппинах.
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