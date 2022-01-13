Джоанна Стингрей рассказала, как тайно вывозила из СССР в США рок-пластинки

Музыкальный продюсер Джоанна Стингрей поделилась воспоминаниями о том, как вывозила из Советского Союза в США рок-пластинки.

«Я импровизировала. У меня были большие зимние сапоги, и там была подкладка, которую можно было вытащить. Как раз туда я и положила слова песен. У меня была большая кожаная куртка с застёжками повсюду, и большая молния была на спине. Запись песен я вложила в спину куртки, а сверху закрыла рюкзаком. Удивительно, что они не нашли это», — рассказала она телеканалу «Звезда».

Ранее солист Depeche Mode Дейв Гаан в беседе с «Известиями» рассказал о создании сольного альбома.