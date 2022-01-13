В МЧС предупредили о ветре и гололедице в Севастополе 14 января

В Севастополе 14 января ожидаются облачная погода, сильный ветер и гололедица.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на региональное управление МЧС России.

«Облачно. Ночью, утром небольшие осадки (мокрый снег), днём небольшой дождь. Ветер западный, 9—14 м/с, днём — 15—20 м/с. Температура воздуха ночью 2—4 градуса мороза, днём 4—6 градусов тепла. Ночью на дорогах местами гололедица», — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендовали водителям отказаться от автомобильных поездок на большие расстояния.

Ранее ФАН со ссылкой на группу морского прогнозирования ОМЧП «Северо-Кавказского УГМС» рассказало о штормовом ветре и волнах до 1,7 м в Азовском море 14 и 15 января.