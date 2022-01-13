Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве 14 января

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погодных условиях в столице России 14 января.
Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве 14 января
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«Будет слякотная и очень-очень ветреная погода — ветер будет западный, северо-западный с порывами от 5—10 до 16—17 м/с, что также является штормовым, опять же, показателем», — рассказал «Взгляду» Тишковец.

14 января в Москве выпадет до 6—9 мм осадков при месячной норме 42 мм.

В свою очередь, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала о погоде в столице в выходные. По её данным, ожидается ветреная и снежная погода с температурой воздуха -7...-9˚С.

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