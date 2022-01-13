Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе ожидается усиление ветра.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Обь-Иртышского УГМС.

«В ночь на пятницу температура воздуха будет от -13 до -18 ˚С. Днём потеплеет до -6 ˚С», — заявили синоптики.

Также ожидается небольшой снег, в отдельных районах метель.

Порывы юго-западного и южного ветра могут достигать 20 м/с.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала о погоде в столице в выходные.