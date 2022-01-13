В Оренбуржье и Крыму отреставрируют музеи к юбилею Пушкина

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В Крыму и Оренбургской области отреставрируют мемориальные музеи и музеи-заповедники, а также обновят экспозиции региональных музеев к 225-летию со дня рождения поэта А.С. Пушкина в 2024 году.
В Оренбуржье и Крыму отреставрируют музеи к юбилею Пушкина
  • Legion-Media

Из федерального бюджета было выделено 33 млн рублей на развитие двух государственных музеев Оренбургской области, сообщает RIA56.

Уточняется, что речь идёт о реставрации здания Оренбургского областного музея изобразительных искусств, а также об обновлении экспозиционных залов в губернаторском историко-краеведческом музее.

Как информирует РИА Новости Крым, в рамках программы «Развитие культуры» финансирование также получит музей А.С. Пушкина в Гурзуфе. 

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