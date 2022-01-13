В МЧС предупредили о метели в Свердловской области в конце недели
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«14 января местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 18 м/с и метели», — уточняется в сообщении ведомства.
На этом фоне в МЧС призвали граждан соблюдать меры пожарной безопасности, не допускать применения открытого огня и по возможности отключить электроприборы.
Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.