В Пермском крае 14 января ожидается сильный ветер и снегопад

В Пермском крае в пятницу, 14 января, ожидается снегопад, сильный ветер и гололедица. Об этом информирует URA.RU со ссылкой на региональное отделение МЧС России.

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