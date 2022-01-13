В Пермском крае 14 января ожидается сильный ветер и снегопад
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«13—14 января 2022 года ожидается облачная погода, снег, местами сильный, в отдельных районах метель, гололёдно-изморозевые отложения», — говорится в сообщении ведомства.
Ожидается ветер с порывами до 19 м/с.
Температура воздуха днём 14 января составит -5...-10 °C, ночью — до -14 °C.
Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.