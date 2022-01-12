Ученица Михаила Зеленского поделилась воспоминаниями о журналисте

Короткая ссылка
Ученица Михаила Зеленского в Высшей школе телевидения «Останкино» Наталья Алёхина поделилась воспоминаниями о журналисте.
Ученица Михаила Зеленского поделилась воспоминаниями о журналисте
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

«Для нас всех это большая трагедия. Мы с таким трепетом сегодня вспоминаем с одногруппниками нашего учителя... Он был для нас примером, вдохновителем, на него хотелось равняться. Наша группа была из 16 человек, но он каждому уделял время, был внимателен и с чуткостью проникался каждым нашим успехом», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Алёхина, к советам преподавателя прислушивались неукоснительно.

Она добавила, что гордится, что Зеленский был их преподавателем.

Ранее ведущая «Царьград ТВ» Олеся Лосева в беседе с Nation News поделилась воспоминаниями о Зеленском.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить