Ученица Михаила Зеленского поделилась воспоминаниями о журналисте
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
«Для нас всех это большая трагедия. Мы с таким трепетом сегодня вспоминаем с одногруппниками нашего учителя... Он был для нас примером, вдохновителем, на него хотелось равняться. Наша группа была из 16 человек, но он каждому уделял время, был внимателен и с чуткостью проникался каждым нашим успехом», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила Алёхина, к советам преподавателя прислушивались неукоснительно.
Она добавила, что гордится, что Зеленский был их преподавателем.
Ранее ведущая «Царьград ТВ» Олеся Лосева в беседе с Nation News поделилась воспоминаниями о Зеленском.