Ученица Михаила Зеленского поделилась воспоминаниями о журналисте

Ученица Михаила Зеленского в Высшей школе телевидения «Останкино» Наталья Алёхина поделилась воспоминаниями о журналисте.

«Для нас всех это большая трагедия. Мы с таким трепетом сегодня вспоминаем с одногруппниками нашего учителя... Он был для нас примером, вдохновителем, на него хотелось равняться. Наша группа была из 16 человек, но он каждому уделял время, был внимателен и с чуткостью проникался каждым нашим успехом», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Алёхина, к советам преподавателя прислушивались неукоснительно.

Она добавила, что гордится, что Зеленский был их преподавателем.

Ранее ведущая «Царьград ТВ» Олеся Лосева в беседе с Nation News поделилась воспоминаниями о Зеленском.