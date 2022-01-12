Сергей Галанин назвал Михаила Зеленского хорошим товарищем

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Музыкант Сергей Галанин поделился воспоминаниями о телеведущем Михаиле Зеленском.
Сергей Галанин назвал Михаила Зеленского хорошим товарищем
  • © Евгений Самарин
  • РИА Новости

«Зеленский был очень жизнерадостным, работоспособным и очень хорошим товарищем. Он был разносторонним человеком», — заявил Галанин в беседе с газетой «Известия».

По словам музыканта, он познакомился с журналистом на одной из телепрограмм более десяти лет назад. Впоследствии они стали хорошими приятелями, не теряли друг друга из вида, встречались на различных мероприятиях.

Ранее, как сообщал телеканал «360», олимпийский чемпион хоккеист Виталий Прохоров выразил соболезнования родным и близким журналиста Михаила Зеленского.

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