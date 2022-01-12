Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Центральной России в конце недели

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik рассказал о погоде в центральной части России в конце рабочей недели.

«В ближайшие сутки в Центральной России суровый нордический ветер продолжит закачивать более студёные воздушные массы полярного происхождения с температурным фоном на 5—7 °C ниже климатической нормы. Завтра в середине дня температура воздуха в Москве составит -10...-12 °C, а к вечеру ожидается резкое потепление — до 0... -5 °C», — заявил он.

14 января температура воздуха составит в среднем -2...+3 °C, ожидается ветер с порывами до 13—18 м/с.

В выходные, 15 и 16 января, средняя температура днём составит -1...-6 °C, ночью — около -3...-8 °C.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.