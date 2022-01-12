Дмитрий Киселёв выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Зеленского

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Журналист Дмитрий Киселёв выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Михаила Зеленского.
Дмитрий Киселёв выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Зеленского
  • © Igor Primak/Russian Look
  • globallookpress.com

«Он, безусловно, талантливый человек, трудоспособный, оптимистичный. У него прекрасные дети. Конечно, у каждого в жизни есть свои трудности, но он всегда производил впечатление, что он выше всего такого земного. Он заражал своим настроением», — заявил Киселёв в беседе с Life.ru.

По его словам, Зеленский был сильным человеком.

Со своей стороны, адвокат Сергей Жорин, который работал с Зеленским в программе «Прямой эфир», назвал журналиста харизматичным ведущим.

«Всегда блестяще подготовлен, большой профессионал, стильный человек. Ну и конечно, новость о его смерти повергла меня в шок. До сих пор не могу поверить в случившееся», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Жорин добавил, что Зеленский очень нравился зрителям, его позиция и мнение имели большой авторитет.

Ранее стало известно, что журналист Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет.

Как сообщала радиостанция «Вести FM», по предварительным данным, причиной смерти журналиста стал инсульт.

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