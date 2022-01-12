Актриса Демонжо рассказала о комедийном фильме «Старческий дом»

Актриса Милен Демонжо рассказала о сюжете комедии «Старческий дом» режиссёра Тома Жилу. Картина выйдет в российский прокат в феврале.

«В основе картины — история молодого человека по имени Милан, которому тюремный срок за мелкое преступление заменили общественными работами в богадельне «Мимозы». Для него это действительно наказание, поскольку он терпеть не может «старичьё», но быстро находит с ним общий язык — особенно с нашей «бандой семерых» во главе с Депардье, которая там верховодит. Милан видит, что пенсионеры оказались жертвами дирекции, которая их грабит, и хочет им помочь», — рассказала Демонжо в беседе с «Известиями».

Также она отдельно отметила работу французского актёра Жерара Депардье. Демонжо назвала коллегу великим актёром и отзывчивым человеком.

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