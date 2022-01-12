Депутат Госдумы Попов назвал Михаила Зеленского блестящим журналистом

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Телеведущий, депутат Госдумы Евгений Попов выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Михаила Зеленского.
Депутат Госдумы Попов назвал Михаила Зеленского блестящим журналистом
  • © Igor Primak/Russian Look
  • globallookpress.com

«Миша был просто превосходным ведущим «Вестей», я его навсегда таким запомню. Это блестящий журналист, просто абсолютно феерический ведущий. Когда он вёл любые программы — и «Прямой эфир», и «Новости культуры», и итоговые «Вести-Москва», — невозможно было всегда оторваться от экрана», — заявил Попов в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Попов, Зеленский всегда был жизнерадостным, весёлым, очень остроумным.

Депутат также назвал журналиста энциклопедически образованным и настоящим телевизионным профессионалом.

«То, что мы услышали вчера ночью, — это кошмар какой-то. Все друзья, все знакомые в дичайшем шоке находятся. Невозможно поверить», — добавил он.

Ранее стало известно, что журналист Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет.

Как сообщала радиостанция «Вести FM», по предварительным данным, причиной смерти журналиста стал инсульт.

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