В Кировской области продали 11 тысяч билетов по «Пушкинской карте» за четыре месяца
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-центр регионального правительства.
В прошлом году участие в проекте приняли в том числе три кировских театра, филармония, шесть музеев.
За четыре месяца по «Пушкинской карте» продано 11 тыс. билетов.
Сумма господдержки для зрителей региона составила 4 млн рублей.
Ранее kp.ru сообщал, что общая стоимость всех билетов, купленных в Ярославской области по «Пушкинской карте», составила около 7 млн рублей.