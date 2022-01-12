В Кировской области продали 11 тысяч билетов по «Пушкинской карте» за четыре месяца

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В Кировской области прокомментировали ход реализации новой федеральной программы, рассчитанной на приобщение молодёжи к культурному наследию страны и стартовавшей 1 сентября 2021 года в рамках нацпроекта «Культура».
В Кировской области продали 11 тысяч билетов по «Пушкинской карте» за четыре месяца
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-центр регионального правительства.

В прошлом году участие в проекте приняли в том числе три кировских театра, филармония, шесть музеев.

За четыре месяца по «Пушкинской карте» продано 11 тыс. билетов.

Сумма господдержки для зрителей региона составила 4 млн рублей.

Ранее kp.ru сообщал, что общая стоимость всех билетов, купленных в Ярославской области по «Пушкинской карте», составила около 7 млн рублей.

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