В Кировской области продали 11 тысяч билетов по «Пушкинской карте» за четыре месяца

В Кировской области прокомментировали ход реализации новой федеральной программы, рассчитанной на приобщение молодёжи к культурному наследию страны и стартовавшей 1 сентября 2021 года в рамках нацпроекта «Культура».

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-центр регионального правительства.

В прошлом году участие в проекте приняли в том числе три кировских театра, филармония, шесть музеев.

За четыре месяца по «Пушкинской карте» продано 11 тыс. билетов.

Сумма господдержки для зрителей региона составила 4 млн рублей.

Ранее kp.ru сообщал, что общая стоимость всех билетов, купленных в Ярославской области по «Пушкинской карте», составила около 7 млн рублей.