Кинокритик Голубчиков прокомментировал итоги премии «Золотой глобус»

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Кинокритик Александр Голубчиков прокомментировал итоги 79-й церемонии вручения премии «Золотой глобус».
Кинокритик Голубчиков прокомментировал итоги премии «Золотой глобус»
  • Gettyimages.ru

«Глобусу» досталось в этом году на орехи, и это связано с прошлогодними скандалами. Были обвинения в адрес Голливудской ассоциации иностранной прессы о коррумпированности, туристических поездках за счёт спонсоров, о том, что фильмы попадают в номинацию, если продюсер преподнесёт ассоциации дорогой презент», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, на вручение не пошёл никто из звёзд, и весь Голливуд решил просто проигнорировать премию.

Ранее кандидат филологических наук Сергей Сычёв в беседе с «Известиями» оценил результаты 79-й церемонии вручения наград премии «Золотой глобус».

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