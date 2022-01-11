Кинокритик Голубчиков прокомментировал итоги премии «Золотой глобус»

Кинокритик Александр Голубчиков прокомментировал итоги 79-й церемонии вручения премии «Золотой глобус».

«Глобусу» досталось в этом году на орехи, и это связано с прошлогодними скандалами. Были обвинения в адрес Голливудской ассоциации иностранной прессы о коррумпированности, туристических поездках за счёт спонсоров, о том, что фильмы попадают в номинацию, если продюсер преподнесёт ассоциации дорогой презент», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, на вручение не пошёл никто из звёзд, и весь Голливуд решил просто проигнорировать премию.

Ранее кандидат филологических наук Сергей Сычёв в беседе с «Известиями» оценил результаты 79-й церемонии вручения наград премии «Золотой глобус».