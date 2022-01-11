В Омской области назвали причину температурного рекорда во время праздников

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В Обь-Иртышском УГМС объяснили, что причиной рекордно высоких температурных показателей, установившихся в Омской области в новогодние праздники, стал североатлантический циклон.
В Омской области назвали причину температурного рекорда во время праздников
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru.  

Во время новогодних праздников на территории Омской области температура воздуха не была стабильной.

Так, 6 января на севере региона было морозно, до -34 °С, а днём 8 января потеплело до +2...+3 °С. Новый исторический максимум температуры составил +2,4 °С. Таким образом, были побиты рекорды 1902 и 1975 годов.

По словам начальника Обь-Иртышского УГМС Наталии Криворучко, потепление было вызвано приходом североатлантического циклона. 

Как ранее сообщал сайт Nation News, синоптики спрогнозировали усиление морозов в Санкт-Петербурге на текущей неделе.

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