В Омской области назвали причину температурного рекорда во время праздников

В Обь-Иртышском УГМС объяснили, что причиной рекордно высоких температурных показателей, установившихся в Омской области в новогодние праздники, стал североатлантический циклон.

Об этом сообщает gorod55.ru.

Во время новогодних праздников на территории Омской области температура воздуха не была стабильной.

Так, 6 января на севере региона было морозно, до -34 °С, а днём 8 января потеплело до +2...+3 °С. Новый исторический максимум температуры составил +2,4 °С. Таким образом, были побиты рекорды 1902 и 1975 годов.

По словам начальника Обь-Иртышского УГМС Наталии Криворучко, потепление было вызвано приходом североатлантического циклона.

Как ранее сообщал сайт Nation News, синоптики спрогнозировали усиление морозов в Санкт-Петербурге на текущей неделе.