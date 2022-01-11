Лавинная опасность сохраняется в пяти российских регионах

Короткая ссылка
Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил о высоком риске схода снежных лавин на территории пяти регионов России из-за сильных осадков.
Лавинная опасность сохраняется в пяти российских регионах
  • Gettyimages.ru
  • © Paul A. Souders

«На текущей неделе из-за сильных осадков лавинная опасность сохранится на высотах свыше 2,5 тыс. метров в Краснодарском крае (кроме муниципального округа город-курорт Сочи) и Республике Адыгея, а также свыше двух тыс. метров в республиках Северо-Кавказского федерального округа. Высокие риски схода снежных масс сохранятся также в горных массивах Дальневосточного, Сибирского федеральных округов и Мурманской области», — говорится в сообщении на сайте института.

По этой причине повышается риск травматизма людей, катающихся на горных лыжах и сноубордах в несанкционированных местах, уточнил заместитель начальника института Игорь Сосунов.

Ранее метеоролог Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал о «погодной лихорадке» в ряде регионов России с 12 января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить