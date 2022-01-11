Лавинная опасность сохраняется в пяти российских регионах

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил о высоком риске схода снежных лавин на территории пяти регионов России из-за сильных осадков.

«На текущей неделе из-за сильных осадков лавинная опасность сохранится на высотах свыше 2,5 тыс. метров в Краснодарском крае (кроме муниципального округа город-курорт Сочи) и Республике Адыгея, а также свыше двух тыс. метров в республиках Северо-Кавказского федерального округа. Высокие риски схода снежных масс сохранятся также в горных массивах Дальневосточного, Сибирского федеральных округов и Мурманской области», — говорится в сообщении на сайте института.

По этой причине повышается риск травматизма людей, катающихся на горных лыжах и сноубордах в несанкционированных местах, уточнил заместитель начальника института Игорь Сосунов.

Ранее метеоролог Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал о «погодной лихорадке» в ряде регионов России с 12 января.