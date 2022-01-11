Опрос: жители Москвы рассказали о своём отношении к творчеству Виктора Цоя

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Жители Москвы рассказали о своём отношении к творчеству Виктора Цоя. Опрос провели компания Planet9 и исследовательский центр «Платформа» в преддверии выставки «Виктор Цой. Путь героя» в Манеже.
Опрос: жители Москвы рассказали о своём отношении к творчеству Виктора Цоя
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает Life.ru.

По словам 60% респондентов, им нравится творчество Цоя и они иногда слушают его музыку.

Около 13% участников опроса постоянно включают песни лидера группы «Кино».

О том, что Цой занимался живописью, знают более 30% опрошенных. Более 90% жителей столицы в курсе, что музыкант снимался в кино.

Ранее НСН сообщала, что выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя» откроется 15 января 2022 года.

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