Опрос: россияне рассказали, как провели новогодние каникулы

Сайт kp.ru провёл опрос, посвящённый тому, как россияне провели новогодние каникулы.

Как рассказали 40% участников исследования, они просто отдыхали, смотрели новогодние программы, любимые фильмы, в целом редко отходили от телевизора.

По словам четверти респондентов, в праздники они успели навестить родных и повидаться с друзьями.

Ещё 15% опрошенных сообщили, что в Новый год были вынуждены работать.

По 6% участников опроса утверждают, что ездили гулять, выбирались на природу или занимались домашними делами.

Исследование проводилось в соцсетях. Его участниками стали 7,6 тыс. человек.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» рассказала, как привести себя в форму после новогодних праздников.