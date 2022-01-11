Опрос: россияне рассказали, как провели новогодние каникулы

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Сайт kp.ru провёл опрос, посвящённый тому, как россияне провели новогодние каникулы.
Опрос: россияне рассказали, как провели новогодние каникулы
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Как рассказали 40% участников исследования, они просто отдыхали, смотрели новогодние программы, любимые фильмы, в целом редко отходили от телевизора.

По словам четверти респондентов, в праздники они успели навестить родных и повидаться с друзьями.

Ещё 15% опрошенных сообщили, что в Новый год были вынуждены работать.

По 6% участников опроса утверждают, что ездили гулять, выбирались на природу или занимались домашними делами.

Исследование проводилось в соцсетях. Его участниками стали 7,6 тыс. человек.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» рассказала, как привести себя в форму после новогодних праздников.

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