Цискаридзе рассказал, как встретил Новый год и Рождество

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Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе рассказал, как встретил Новый год и Рождество.
Цискаридзе рассказал, как встретил Новый год и Рождество
  • globallookpress.com
  • © Lev Ilyin

«Я замечательно провёл рождественские каникулы. Ничего не делал, и это было лучше всего. Даже фильмы не смотрел. Просто ничего не делал. Подчеркну: это самое лучшее, что может быть. Ничего не хотел ни знать, ни видеть, ни слышать», — заявил он в беседе с ФАН.

По словам Цискаридзе, его традиция — встречать Новый год в России.

Как отметил артист, он вернулся к работе с удовольствием, поскольку отдохнул и восстановился.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» рассказала, как привести себя в форму после новогодних праздников.

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