Синоптики пообещали морозы до -26 ˚С в Кировской области

В Кировской области ожидается похолодание с 11 по 13 января.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Во вторник температура воздуха ночью составит -11...-16 ˚С, на северо-западе — до -21 ˚С.

Днём будет -9...-14 ˚С, на северо-западе — до -19 ˚С.

В среду ночью прогнозируется -16...-21 ˚С, при прояснениях — до -26 ˚С. Днём ожидается -14...-19 ˚С.

В четверг прогнозируется -19...-24 ˚С в ночное время, -4...-9 ˚С — в дневное.

Как ранее сообщал сайт Nation News, синоптики спрогнозировали усиление морозов в Санкт-Петербурге на текущей неделе.