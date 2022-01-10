Киноэксперт Москвитин прокомментировал сборы российских кинотеатров в новогодние праздники

Киноэксперт и обозреватель «КиноТВ» Егор Москвитин прокомментировал сборы российских кинотеатров в новогодние праздники.

«Мы видим, что в новогодние праздники в российском прокате очень и очень хорошо прошли две картины — это «Последний богатырь» и «Человек-паук». Успех этих двух картин говорит, что индустрия восстанавливается», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, восстановление идёт, но постепенное.

Как пояснил Москвитин, во все времена в январе в кинотеатрах было максимум зрителей, надеяться на повторение таких сборов каждый месяц не стоит.

«Но тем не менее этот всплеск показывает рост доверия к кинотеатрам как к месту, где можно проводить время безопасно с точки зрения ковидной ситуации. Можем надеяться, что 2022 год будет более позитивным для кино, чем 2021 или 2020 год», — заключил он.

Ранее актёр Том Холланд, сыгравший главную роль в фильме «Человек-паук: Нет пути домой», рассказал в беседе с газетой «Известия», какими качествами необходимо обладать, чтобы стать Человеком-пауком.