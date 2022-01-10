В Челябинской области предупредили о возвращении 30-градусных морозов

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В Челябинской области ожидается возвращение 30-градусных морозов.
В Челябинской области предупредили о возвращении 30-градусных морозов
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«В ночь на 11 января температура в Челябинской области опустится до -19...-24 ˚С. В последующие ночи — 12 и 13 января — будет ещё холоднее. Термометры будут показывать -22...-25 ˚С, а в горах и низинах — до -30 ˚С», — заявили синоптики.

Уточняется, что при этом скорость ветра будет доходить до 6—7 м/с, порывы же могут достигать 12 м/с.

Днём во вторник ожидается -8...-13 ˚С, в среду и четверг — до -11...-18 ˚С.

Как ранее сообщал сайт Nation News, синоптики спрогнозировали усиление морозов в Санкт-Петербурге на текущей неделе.

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