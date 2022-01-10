Метеоролог Макарова прокомментировала сообщения о «снегопаде века» в Москве

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова прокомментировала сообщения о «снегопаде века» на этой неделе в Москве.

В беседе с телеканалом «Звезда» она заявила, что жители Центральной России отвыкли от классической зимы.

«В 1950-х годах были и выше сугробы. Снег идёт, зимой может идти практически каждый день», — сказала эксперт.

Вместе с тем она отметила, что нынешней зимой зафиксировано некоторое превышение месячной нормы осадков.

«Месячные характеристики можно проследить, что количество осадков больше нормы, и в декабре было так, и в январе, вероятно, будет осадков больше», — сообщила Макарова.

Главной характеристикой текущего сезона она назвала изменчивость погоды.

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