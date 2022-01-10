В Тюмени ожидается похолодание до -23 °С в середине недели

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Синоптики прогнозируют похолодание в Тюмени в течение первой рабочей недели.
В Тюмени ожидается похолодание до -23 °С в середине недели
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru.

10 и 11 января столбики термометров в городе днём будут показывать -12...-13 °С. В ночь на среду, 12 января, похолодает до -16 °С. Далее температура продолжит опускаться: днём — до -19 °С, к вечеру — до -23 °С.

В четверг, 13 января, утром ожидается -23 °С. В ночь на пятницу, 14 января, синоптики прогнозируют до -20 °С.

Мороз ослабнет к выходным, когда температура составит -9...-10 °С. В эти дни в городе ожидается снег.

Как ранее сообщал сайт Nation News, синоптики спрогнозировали усиление морозов в Санкт-Петербурге на текущей неделе.

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