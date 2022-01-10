Синоптики спрогнозировали усиление морозов в Петербурге

Короткая ссылка
Специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» рассказали, какая погода ожидается в Санкт-Петербурге на текущей неделе.
Синоптики спрогнозировали усиление морозов в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом пишет Nation News.

В ночь с понедельника, 10 января, на вторник, 11 января, в городе ожидается похолодание до -19...-21 °С. По данным синоптиков, днём столбики термометров опустятся до -13...-15 °С. Существенных осадков не прогнозируется.

В ночь на среду, 12 января, температура воздуха может понизиться до -17...-19 °С, днём ожидается до -8...-10 °С. Есть вероятность небольшого снегопада.

Ранее кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с телеканалом «360» рассказал, как позаботиться о своём здоровье в морозную погоду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить