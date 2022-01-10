Синоптики спрогнозировали усиление морозов в Петербурге

Специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» рассказали, какая погода ожидается в Санкт-Петербурге на текущей неделе.

Об этом пишет Nation News.

В ночь с понедельника, 10 января, на вторник, 11 января, в городе ожидается похолодание до -19...-21 °С. По данным синоптиков, днём столбики термометров опустятся до -13...-15 °С. Существенных осадков не прогнозируется.

В ночь на среду, 12 января, температура воздуха может понизиться до -17...-19 °С, днём ожидается до -8...-10 °С. Есть вероятность небольшого снегопада.

Ранее кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с телеканалом «360» рассказал, как позаботиться о своём здоровье в морозную погоду.