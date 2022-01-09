Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве в первую рабочую неделю года

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT о погоде на следующей неделе.

По словам синоптика, в настоящее время регион находится на периферии антициклона, из-за этого в столице морозная погода.

«Сегодня по периферии циклона с юга к нам подойдёт фронтальная волна, из которой мы ожидаем осадки уже к вечеру. В понедельник будет облачно, временами снег. Наиболее интенсивный снег ожидается в ночные часы. На Москву может выпасть за ночь 3—5 мм осадков и завтра днём — 2—4 мм», — пояснила Позднякова.

Она добавила, что в понедельник, 10 января, несмотря на осадки, температура будет снижаться.

«-5...-7 °С — в Москве, по области — до -10 °С. Довольно ветрено будет во вторник. Северный ветер, 5—10 м/с, температура — -10...-12 °С, по области — до -15 °С. В среду ветер ослабеет, а морозы будут крепнуть. По Москве — -15...-17 °С, по области — до -20 °С. Дневная температура в городе — -10...-12 °С», — сказала синоптик.

По её словам, морозной будет также ночь на четверг с температурой -15...-20 °С по региону.

«Днём давление станет падать, скажется влияние очередного антициклона, он принесёт нам порцию осадков и тепло. В пятницу ночью — -5...-10 °С, а днём местами температура превысит 0 °С», — заключила собеседница RT.

Ранее на сайте Гидромецентра России появилась информация о том, что в столице в воскресенье, 9 января, ожидается облачная с прояснениями погода и температура воздуха до -6 °С.