Вильфанд предупредил о сильных снегопадах в европейской части России

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что интенсивный снегопад ожидается центре европейской части России с вечера воскресенья, 9 января, и в понедельник, 10 января.
Вильфанд предупредил о сильных снегопадах в европейской части России
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«Центр европейской России, Москва в частности, окажется в гиперболической точке. Это такая сложная синоптическая ситуация, когда с востока и запада мощный антициклон, а с юга и севера циклоническая деятельность превалирует. Прогнозируется интенсивный снег 9—10-го числа в Калужской, Брянской, Орловской, Курской, Московской, Липецкой, Воронежской областях», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что за сутки высота снежного покрова в Московском регионе увеличится на 10—15 см. 

Ранее сообщалось, что в Москве 9 января ожидается до -6 °С.

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