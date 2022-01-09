Вильфанд предупредил о сильных снегопадах в европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что интенсивный снегопад ожидается центре европейской части России с вечера воскресенья, 9 января, и в понедельник, 10 января.

«Центр европейской России, Москва в частности, окажется в гиперболической точке. Это такая сложная синоптическая ситуация, когда с востока и запада мощный антициклон, а с юга и севера циклоническая деятельность превалирует. Прогнозируется интенсивный снег 9—10-го числа в Калужской, Брянской, Орловской, Курской, Московской, Липецкой, Воронежской областях», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что за сутки высота снежного покрова в Московском регионе увеличится на 10—15 см.

Ранее сообщалось, что в Москве 9 января ожидается до -6 °С.