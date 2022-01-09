Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинее

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Об этом информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 324 км к юго-востоку от города Кокопо. Очаг залегал на глубине 10 км. Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 у побережья Чили.