Умер голливудский актёр и первый темнокожий обладатель «Оскара» Сидни Пуатье

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Сидни Пуатье, голливудский актёр и первый темнокожий мужчина, получивший «Оскар», скончался в возрасте 94 лет.
Умер голливудский актёр и первый темнокожий обладатель «Оскара» Сидни Пуатье
  • AP

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на чиновника в багамском правительстве.

Артист снялся в десятках фильмов и телешоу, однако самыми кассовыми стали картины «Душной южной ночью», «Учителю, с любовью» и «Угадай, кто придёт к обеду?».

В 1964 году Пуатье вошёл в историю как первый темнокожий мужчина, получивший награду «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Полевые лилии».

Кроме того, с 1997 года Пуатье работал дипломатом, занимая пост багамского посла в Японии.

Как уточняет The Independent, актёр оставался в должности посла до 2007 года.

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