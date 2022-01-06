Синоптик рассказал о погоде в Москве на Рождество

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве на Рождество.
Синоптик рассказал о погоде в Москве на Рождество
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По его словам, 7 января в Москве температура опустится до -7 °С.

«Завтра днём... похолодание усилится. Дневная температура вернётся в климатическое русло января: -5...-7 °С», — сказал он РИА Новости.

Он добавил, что утром и вечером «сохранится вероятность скоротечного заряда снега». При этом вечером 7 января усилится ветер.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео», метеоролог, эколог Александр Шувалов в беседе с URA.RU заявил, что жителей Поволжья и Урала 6 и 7 января ожидает погодное «цунами» — резкие морозы сменятся оттепелью.

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