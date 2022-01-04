Синоптики предупредили о морозах и тумане в Татарстане

Короткая ссылка
Гидрометцентр Республики Татарстан опубликовал прогноз об ухудшении погодных условий на территории региона в среду, 5 января.
Синоптики предупредили о морозах и тумане в Татарстане
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Согласно прогнозу, в республике ожидается туман с видимостью 500 м и менее. Ночью и утром минимальная температура воздуха составит -25…-30 °С.

Морозы продержатся и ночью 6 января. Однако в четверг резко потеплеет до -4…-9 °С, днём ожидается слабая метель.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео», метеоролог, эколог Александр Шувалов в беседе с URA.RU заявил, что жителей Поволжья и Урала 6 и 7 января ожидает погодное цунами — резкие морозы сменятся оттепелью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить