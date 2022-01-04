Синоптики предупредили о морозах и тумане в Татарстане
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
Согласно прогнозу, в республике ожидается туман с видимостью 500 м и менее. Ночью и утром минимальная температура воздуха составит -25…-30 °С.
Морозы продержатся и ночью 6 января. Однако в четверг резко потеплеет до -4…-9 °С, днём ожидается слабая метель.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео», метеоролог, эколог Александр Шувалов в беседе с URA.RU заявил, что жителей Поволжья и Урала 6 и 7 января ожидает погодное цунами — резкие морозы сменятся оттепелью.