Синоптики предупредили о морозах и тумане в Татарстане

Гидрометцентр Республики Татарстан опубликовал прогноз об ухудшении погодных условий на территории региона в среду, 5 января.

Об этом сообщает «Реальное время».

Согласно прогнозу, в республике ожидается туман с видимостью 500 м и менее. Ночью и утром минимальная температура воздуха составит -25…-30 °С.

Морозы продержатся и ночью 6 января. Однако в четверг резко потеплеет до -4…-9 °С, днём ожидается слабая метель.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео», метеоролог, эколог Александр Шувалов в беседе с URA.RU заявил, что жителей Поволжья и Урала 6 и 7 января ожидает погодное цунами — резкие морозы сменятся оттепелью.