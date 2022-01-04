В WWF рассказали о тренде на похолодание в 2022 году

Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин рассказал о тренде на похолодание в 2022 году.

Как заявил эксперт в эфире радио Sputnik, в 2022 году из-за процессов, происходящих в Тихом океане, будет сохраняться тренд на небольшое похолодание.

Он отметил, что данное мнение основывается на том, что на огромной территории Тихого океана развивается явление Ла-Нинья — когда поверхность воды из-за сильных ветров становится холоднее, что влияет на климат.

«А это означает, что из атмосферы в океан будет направлен усиленный поток тепла. Когда потом будет другая фаза, Эль-Ниньо, то все будет наоборот», — подчеркнул специалист.

По его мнению, скорее всего, для мира в целом 2022 год будет несколько холоднее, чем 2020 год, и примерно такой же, как 2021 год.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.