Умер второй из братьев-близнецов Богдановых

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Во Франции в возрасте 73 лет умер шоумен Игорь Богданов, один из двоих братьев-близнецов Богдановых. Его брат Гришка скончался несколькими днями ранее.
Умер второй из братьев-близнецов Богдановых
  • ©Foc Kan/Getty Images

Об этом сообщает AFP со ссылкой на агента Богданова.

«В мире и любви, в окружении своих детей и семьи, Игорь Богданов ушёл на тот свет в понедельник, 3 января 2022 года»,— говорится в заявлении.

Агент сообщил в эфире телеканала BFMTV, что Игорь Богданов заболел коронавирусом. По данным телеканала, оба брата не были вакцинированы.

Гришка Богданов умер 28 декабря, причину смерти родственники также официально не разглашали.

Богдановы стали известны в 1970-е годы благодаря передачам на французском телевидении. 

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