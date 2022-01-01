На Камчатке ожидается шторм с волнами высотой до девяти метров
«Вечером 1 января в акватории Тихого океана (Алеутский муниципальный округ) прогнозируется опасное волнение моря высотой 8-9 метров, с распространением в середине ночи 2 января в Берингово море», — цитирует Интерфакс сообщение ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Отмечается, что прибрежным населённым пунктам шторм не представляет угрозы. В то же время в ведомстве просят руководителей судоходных компаний обратить внимание на предупреждение и принять меры повышенной предосторожности.
Ранее Гидрометцентр продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области по причине гололедицы и ветра.