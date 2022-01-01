На Камчатке ожидается шторм с волнами высотой до девяти метров

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У берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение — в Беринговом море и Тихом океане ожидаются волны до девяти метров.

«Вечером 1 января в акватории Тихого океана (Алеутский муниципальный округ) прогнозируется опасное волнение моря высотой 8-9 метров, с распространением в середине ночи 2 января в Берингово море», — цитирует Интерфакс сообщение ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Отмечается, что прибрежным населённым пунктам шторм не представляет угрозы. В то же время в ведомстве просят руководителей судоходных компаний обратить внимание на предупреждение и принять меры повышенной предосторожности.

Ранее Гидрометцентр продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области по причине гололедицы и ветра.

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