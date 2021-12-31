Космонавты и астронавты на МКС 15 раз встретят Новый год

Космонавты и астронавты, которые находятся на Международной космической станции (МКС), 15 раз встретят Новый год.

Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса».

«Космонавты и астронавты, работающие в настоящее время на борту Международной космической станции, 15 раз пересекут часовые пояса, где уже наступил Новый год», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что первый раз экипаж станции может встретить Новый год в 15:44 мск. В этот момент МКС будет пролетать над Тихим океаном, севернее Маршалловых островов.

Вместе с этим отмечается, что российский космонавт, командир экспедиции МКС-66 Антон Шкаплеров уже заявлял, что экипаж не планирует отмечать все 15 пересечений часовых поясов.

«Мы по традиции отметим столько раз, сколько будем пересекать часовые пояса стран, представители которых работают на станции», — сказал он.

Шкаплеров добавил, что уже пригласили коллег из NASA и Европейского космического агентства отпраздновать наступление Нового года.

Ранее сообщалось, что на российском сегменте МКС завершили программу динамических операций на 2021 год.