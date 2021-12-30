Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Крыму

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Спасатели предупредили об ухудшении погоды в начале января в Крыму.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Крыму
  • Pixabay

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По прогнозу, в связи с прохождением фронтальных разделов днём и до конца суток 1 января, а также в течение суток 2 января ожидаются дожди, причём 2 января — переходящие в мокрый снег и снег.

«В южных, центральных и восточных районах очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололёд, гололедица. Усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный 15—20 м/с. 2 января — порывы до 25 м/с», — отмечается в сообщении.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Гидрометцентре Краснодарского края рассказали о погоде в регионе на Новый год.

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