В Московской консерватории состоятся концерты «В пещере горного короля»
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Об этом сообщает Pravda.Ru.
Музыкальные фантазии «В пещере горного короля» 2 и 3 января исполнят Московский молодёжный оркестр Agitato и камерный оркестр Ad Parnassum.
Дирижёры — студенты кафедры оперно-симфонического дирижирования Московской консерватории Антон Лемехов и Валерий Попов.
Ранее сайт «Петербургский дневник» сообщал, что в Санкт-Петербурге открылся Международный фортепианный фестиваль «Мариинский».