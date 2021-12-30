В Московской консерватории состоятся концерты «В пещере горного короля»

В Московской консерватории состоятся концерты, сопровождаемые видеоинсталляцией на музыку Эдварда Грига к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт» и чтением фрагментов литературного произведения.

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