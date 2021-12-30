В Московской консерватории состоятся концерты «В пещере горного короля»

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В Московской консерватории состоятся концерты, сопровождаемые видеоинсталляцией на музыку Эдварда Грига к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт» и чтением фрагментов литературного произведения.
В Московской консерватории состоятся концерты «В пещере горного короля»
  • ©mosconsv.ru

Об этом сообщает Pravda.Ru.

Музыкальные фантазии «В пещере горного короля» 2 и 3 января исполнят Московский молодёжный оркестр Agitato и камерный оркестр Ad Parnassum.

Дирижёры — студенты кафедры оперно-симфонического дирижирования Московской консерватории Антон Лемехов и Валерий Попов.

Ранее сайт «Петербургский дневник» сообщал, что в Санкт-Петербурге открылся Международный фортепианный фестиваль «Мариинский».

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