Соловецкие острова признали объектом культурного наследия
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Об этом сообщает ФАН.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Соловецкий архипелаг — крупнейший в Белом море, первые поселения там датируются VI веком до н. э.
«Приказываю: включить выявленный объект культурного наследия «Соловецкий архипелаг» в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия федерального значения «Религиозно-историческое место «Соловецкий архипелаг», ХV век — середина ХХ века», — говорится в документе.
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