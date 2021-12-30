Соловецкие острова признали объектом культурного наследия

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Территорию Соловецкого архипелага в Архангельской области признали объектом культурного наследия федерального значения. Соответствующий приказ подписала министр культуры России Ольга Любимова.
Соловецкие острова признали объектом культурного наследия
  • © Илья Тимин/РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соловецкий архипелаг — крупнейший в Белом море, первые поселения там датируются VI веком до н. э.

«Приказываю: включить выявленный объект культурного наследия «Соловецкий архипелаг» в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия федерального значения «Религиозно-историческое место «Соловецкий архипелаг», ХV век — середина ХХ века», — говорится в документе.

Ранее НСН сообщала, что в Москве завершили реставрацию жилого дома Наумовых-Волконских.

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