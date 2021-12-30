Актриса Зайкова рассказала, как пришла в театр «Ленком»

Актриса Анна Зайкова рассказала, как пришла в театр «Ленком».

В беседе с интернет-изданием argumenti.ru она сообщила, что в 2011 году худрук Марк Захаров выпускал «Пер Гюнта» и искал девушек в массовку.

«Я тогда ещё училась в институте, пришла на кастинг. Ходила какое-то время на репетиции, и Марк Анатольевич меня утвердил. А после взял в театр», — заявила Зайкова.

По её словам, дальше она попала в спектакль «Шут Балакирев», затем её начали вводить в «Юнону и Авось».

«И я играла Кончиту восемь лет. В 2020 году вышла из спектакля — переросла», — отметила актриса. Она добавила, что в этой постановке играла с Дмитрием Певцовым.

Ранее художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин в беседе с газетой «Известия» рассказал о новом спектакле «Ретро» по пьесе Александра Галина. Спектакль, как отмечается, поставил режиссёр Василий Фёдоров для ветеранов театра.